Yeferson Soteldo revela que el nombre de su primer hijo fue en honor a Lionel Messi: "Es un ídolo"

Yeferson Soteldo vive un gran momento en el fútbol brasileño. El delantero venezolano llegó al Santos de Brasil a comienzos de 2019 y se ha transformado en la estrella del equipo Peixe.

En conversación con el sitio de la FIFA, el ex Huachipato y Universidad de Chile recordó sus inicios en el fútbol y las dificultades que tuvo por su baja estatura: "Se hablaba mucho de mi altura al comienzo. Si eres un niño débil de mente, quizás abandonas, y casi lo hago. Pero no era débil, y entendí que no debía llevarme por esas palabra".

En ese sentido, Soteldo afirmó que la figura de Lionel Messi fue clave para su carrera: "Messi me ayudó en eso. Lo vi siempre, y fue un referente para mí. 'Si él llegó a ser uno de los mejores, por qué yo no'. Tenía un estilo similar y si bien no iba a tener su nivel, podía superarme personalmente".

De hecho, su fanatismo por la pulga es enorme ya que su primer hijo le debe su nombre al crack argentino: "Mi primer hijo, que lo tuve a los 18 años, le puse Thiago Mateo, por Messi. Pensar a los 18 años que iba a ser papá me asustó, pero me ayudó a madurar, y mi carrera dio un salto. Fue una bendición de Dios".

