Walter Safarian tira a la basura una eterna polémica con Fernando Niembro

Fernando Niembro se hizo conocido en todo el continente por sus comentarios en FOX Sports, donde compartía escena con su colega Walter Safarian, con quien ya no trabaja desde hace muchos años.

Safarian conversó largo y tendido con RedGol, donde incluso se dio el tiempo de aclarar que no está peleado con el reconocido periodista argentino, sino que tomaron caminos distintos.

Durante la charla por IG Live un usuario le preguntó por qué estaba enojado con Niembro, ante lo cual reaccionó de inmediato: "yo no me peleé, yo no estoy peleado con Fernando, no sé por qué dice eso".

"A fines del año 2014 él se dedicó a la política y dejó la radio, y dejó el canal… y yo no me dedico a la política, yo me dedico al periodismo. Yo no estoy peleado con él, no tengo ningún problema con él, todo lo contrario", agregó el rostro de FOX.

Luego el reportero de origen armenio complementó que "trabajamos mucho juntos, tanto en la radio como en la televisión. Discusiones hemos tenido en pantalla, pero de todo".