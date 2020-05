Walter Bou: "Soy hincha fanático del club desde chico, si tengo la posibilidad de volver a Boca Juniors no lo dudo"

El delantero argentino con paso por Unión La Calera, Walter Bou, mostró su clara intención de volver a vestir los colores de Boca Juniors.

"Cuando veo los los partidos que jugué y los goles que hice en Boca me dan ganas de llorar. Soy hincha fanático del club desde chico”, le aseguró el ex cementero a el Show de Boca.

El goleador argentino está a préstamo hasta el 30 de junio en Unión de Santa Fe, y no tiene claro si volverá al cuadro Xeneize, quien es dueño de su pase. “Desde Boca no se comunicaron conmigo, yo siento que me sirvió mucho toda la experiencia vivida en este tiempo y eso me da más ganas, si tengo la posibilidad de volver a Boca no lo dudo”, afirmó.

Además, el atacante asume que fue un error marcharse del club auriazul. “Siempre me arrepentí por haberme ido de Boca, lo importante es haber aprendido de los errores”, cerró.