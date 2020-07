Vicente del Bosque destaca llegada de Pellegrini a Real Betis: “Recuperamos un DT que tuvo un trabajo importante en España”

El reconocido entrenador campeón del Mundo con la Selección de España, Vicente del Bosque, conversó con Deportes en Agricultura sobre diversos temas, siendo uno de ellos la confirmación de Manuel Pellegrini como entrenador de Real Betis.

“Me parece muy bien recuperar a un entrenador que tuvo un trabajo muy importante en España y que se le ha reconocido. Es un caballero en todos los sentidos”, partió mencionando.

Al ser consultado por la falta de títulos que tuvo Pellegrini con el Real Madrid, Del Bosque lo defendió y expresó que “a los entrenadores no se le puede solo evaluar por los trofeos, existen otras cosas más a considerar”.

El entrenador destacó la vuelta de Pellegrini a España, quien brilló en Villarreal y Málaga. (FOTO: Getty)

Finalmente, tuvo palabras para Marcelo Bielsa, quien logró el ascenso y título con el Leeds United, y que se ha robado todas las portadas en Chile en los últimos días, a diferencia de Pellegrini que no generó tanto revuelo a pesar de ganar la Premier League con el Manchester City.

“En lo personal no lo conozco (Bielsa), pero tengo amigos y jugadores que me han hablado muy bien de él (…) son cosas que tiene el fútbol que a uno no se le reconozca (Pellegrini) no significa que a otro no. Hay que valorar su trabajo y el ascenso que consiguió con el Leeds United”, sentenció.