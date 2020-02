Ver EN VIVO PSG vs Dijon por la jornada 27 de la liga francesa

El PSG sigue con su tarea de cada año de conseguir el título de la Ligue 1, competencia en que los parisinos terminan compitiendo con poca presión de los rivales.

Actualmente el cuadro de Kylian Mbappé es puntero con 65 puntos, 13 más que el segundo de la liga.

Lo que llama la atención para este duelo es uno que no estará: Neymar. El brasileño fue expulsado en la fecha anterior y no estará contra Dijon, algo que levantó suspicacias ya que este fin de semana es el Carnaval de Río, evento que Ney no suele perderse.

Día y hora: ¿Cuándo juegan PSG vs Dijon por la jornada 27 de la liga francesa?

PSG vs Dijon por la jornada 27 de la liga francesa jugarán este sábado 29 de febrero a las 13:30 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite PSG vs Dijon por la jornada 27 de la liga francesa?

PSG vs Dijon por la jornada 27 de la liga francesa será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

�� Le groupe dijonnais pour le déplacement au @PSG_inside !



Blessés, Alfred #Gomis, Yassine Benzia et Mounir Chouiar, sont absents.



Toutes les infos ➡️ https://t.co/KTW3h8X23R#PSGDFCO pic.twitter.com/T6ySNn8KwH — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 28, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming PSG vs Dijon por la jornada 27 de la liga francesa?

Si buscas un link para ver en vivo y online PSG vs Dijon por la jornada 27 de la liga francesa, podrás hacerlo en ESPN Play.