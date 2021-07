Ucrania vs Inglaterra | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE los cuartos de final de la Eurocopa

Ucrania e Inglaterra animan una de las entretenidas llaves de cuartos de final, intentando meterse entre las cuatro mejores selecciones de la Eurocopa.

La selección de los Tres Leones llegó al torneo con la chapa de tener al plantel más caro en competición, aunque en fase de grupos dejaron algunas dudas, pese a ganar su zona y donde solo anotaron dos goles. Pero ante Alemania en octavos de final, lograron imponerse ante un candidato natural al título, por lo que la confianza quedó a tope. Por si fuera poco, Harry Kane logró anotar por primera vez en el certamen.

Ante los ucranianos, los de Gareth Southgate esperan ratificar el favoritismo y lograr meterse en semifinales de un torneo que aún no tienen en sus vitrinas. Además llegan a cuartos de final con una racha no menor, ya que no han recibido goles en toda la Eurocopa.

La Ucrania dirigida por Andriy Shevchenko en tanto ya es historia pura. Logró superar por primera vez la fase de grupos y ahora ya está entre las ocho mejores. A esta altura, es imposible para cualquier selección no seguir soñando y aspirar a lo más alto. Los amarillos y azules se han enfrentado a Inglaterra en siete oportunidades, con un triunfo, dos empates y cuatro derrotas, aunque de sorpresas está lleno el fútbol.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Ucrania vs Inglaterra?



Ucrania vs Inglaterra será este sábado 3 de julio a las 15:00 horas de Chile.