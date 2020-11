Tottenham vs Manchester City | Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el duelo entre los Spurs y Citizens por la 9° fecha de la Premier

Este fin de semana arranca una nueva fecha de la liga inglesa, en el marco de la 9° jornada el poderoso Manchester City de Pep Guardiola visita al Tottenham Hotspur de Mourinho en un atractivo duelo que tiene un largo historial por la relación antagonista que han tenido ambos técnicos a lo largo de sus carreras.

La historia entre ambos técnicos se remonta a cuando Pep dirigía al Barcelona y Mourinho era el DT de su clásico rival, el Real Madrid. Ambos estrategas se interpelaron en varias ocasiones generando una gran rivalidad que este sábado tendrá un nuevo episodio.



El Tottenham viene de un buen arranque en este campeonato, el conjunto de Mou se encuentra un punto bajo el líder de la Premier League. Su buen desempeño ha permitido al equipo de Londres ser uno de los principales candidatos a quedarse con el trofeo al final de la temporada. En la fecha anterior Los Spurs vencieron al West Bromwich Albion por un marcador de 1-0.



El Manchester City viene de una irregular temporada, en el inicio de la liga inglesa no ha podido marcar una diferencia con sus rivales y en los siete partidos disputados -tiene un encuentro menos- los ciudadanos apenas han salido victoriosos en tres ocasiones, empatado en tres y una derrota quedando en la medianía de la tabla. En la fecha anterior los hombres de Manchester empataron frente al Liverpool.



Este encuentro frente a The Special One podría ser el momento indicado para que los ciudadanos logren subir posiciones y retomen la carrera por el título de la liga inglesa, sin embargo, la tarea no es fácil y el Tottenham querrá mantener su buen registro y quedar líder de la Premier.



Actualmente el Tottenham es 2° en la tabla general con 17 puntos a un punto del líder, el Leicester que tiene 18. Mientras que el Manchester City está en la 10° ubicación con 12 unidades.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Tottenham vs Manchester City por la 9° fecha de la Premier League?



Tottenham y Manchester City se enfrentarán sábado 21 de noviembre a las 14:30 hora de Chile.



El Tottenham Hotspur va por la victoria frente al Manchester City. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Tottenham vs Manchester City?



Tottenham vs Manchester City será transmitido en televisión en vivo por ESPN 2 en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Tottenham vs Manchester City?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Tottenham vs Manchester City, podrás hacerlo en ESPN Play.