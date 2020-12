Tottenham vs Leicester City | Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el duelo de los Spurs por la 14° fecha de la Premier League

Un partidazo será el que animarán por la 14° fecha de la Premier League, el Tottenham frente al Leicester City en el Tottenham Hotspurs Stadium.



El encuentro que se realizará la jornada dominical a las 11:15 horas AM de Chile enfrentará al 2° y 4° de la tabla de posiciones del torneo inglés, ambos elencos los separa apenas un punto a favor de los dirigidos de Mourinho, por lo que este duelo resulta trascendental para ambos con el objetivo de ampliar la venta o sobrepasar al rival en la tabla según corresponda.



Mientras que el local, el Tottenham venia de una lucha cara a cara con el Liverpool por el liderato de la Premier, su derrota en el minuto 90’ en la semana frente al mismo elenco por 2-1, significó cederle el 1° lugar que hasta ese momento poseían por diferencia de goles. Es por este motivo que los dirigidos por The Special One van en busca de un triunfo que les permita acercarse nuevamente a los reds a la espera de lo que hagan los dirigidos de Klopp frente al Crystal Palace.



El Leicester City por su parte, viene de una buena campaña en lo que va de temporada, su 4° lugar con 24 puntos lo tiene a solo cuatro del líder y un triunfo frente al Tottenham los dejaría como escoltas del puntero. En lo que va de temporada el equipo dirigido por Brendan Rodgers ha conseguido ocho triunfos y cinco derrotas, sin conocer de empates.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan el Tottenham vs el Leicester City por la Premier League?



Tottenham vs Leicester City será este domingo 20 de diciembre a las 11:15 horas AM de Chile.

En el último duelo entre ambos clubes, el Tottenham salió ganador por un marcador de 3-0. (Foto: Getty Images)

Televisión: ¿Dónde ver el partido entre Tottenham vs Leicester City?



El encuentro será transmitido a través de ESPN 3. Entérate de la señal respectiva según tu cableoperador:



ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Tottenham vs Leicester City?



Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo por ESPN Play.