Tigre Gareca acusa falta de seriedad para organizar la Copa América: "Nosotros los sudamericanos no merecemos esto"

La realización de la Copa América ha generado gran incertidumbre y críticas en el mundo del fútbol, en especial luego de que se confirmara que el certamen será disputado en Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus a nivel mundial.

Ricardo Gareca, entrenador de la selección de Perú, habló en conferencia de prensa, donde se mostró molesto por la supuesta falta de seriedad con que se ha organizado la competencia que originalmente se jugaría en Colombia y Argentina:

"La Copa América no la veo realmente planificada o algo que realmente nos merezcamos nosotros los sudamericanos, esto que está ocurriendo, esta incertidumbre en los paises y en todo. Lo único que puedo decir es eso", comentó el DT.

El Tigre además se refirió a la decisión de que el prestigioso torneo se realice en Brasil. "Todo Sudamérica está con problemas. No creo que haya un país en Sudamérica que no tenga inconvenientes respecto a la pandemia. No me parece que la Copa América se desarrolle en el país donde se jugó anteriormente, no tanto por la pandemia. La pandemia está en todos lados".

Por último, el experimentado estratega del combinado peruano dejó en claro que, por lo pronto, su escuadra no se negará a jugar la Copa América, pero sí aclaró que para ellos no será una prioridad.

"La verdad es que la Copa América, llegado el momento cuando nos toque, la encararemos con la seriedad del caso. En este momento no lo veo serio... veo serio lo de las Eliminatorias que es lo que más me preocupa", espetó.

El Tigre no está contento con la organización de la Copa América.

Por el momento Ricardo Gareca y Perú se alistan para enfrentar a Colombia en el marco de la séptima jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 en el estadio Nacional de Lima, para luego viajar a Quito a jugar ante Ecuador el 8 de junio.