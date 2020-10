Tuchel confirma la lesión de Neymar y avisa: "Espero que no juegue con la selección en clasificatorias"

El astro brasileño Neymar estará cerca de un mes fuera de las canchas por una lesión sufrida ante el Basaksehir por Champions League. El atacante del PSG será baja hasta finales de noviembre por una lesión de aductores que le obligó a ser sustituido en el último partido de su equipo en la Liga de Campeones.

Es por esto que el entrenador parisino, Thomas Tuchel, lamentó la ausencia de Ney para los próximos encuentros por Ligue 1 y Champions, y aprovechó de tirarle un palo a la selección brasileña: "Neymar no volverá a jugar con nosotros hasta después del receso de selecciones. No jugará contra Nantes, Leipzig y Rennes. Espero que no juegue con la selección brasileña, ya que está lesionado".

"Si juega, eso querrá decir que no está lesionado, y eso es un mal mensaje porque está lesionado. La información en mi opinión es que regresará después del parón", aseguró en conferencia de prensa.

Neymar, autor de tres goles contra Perú el pasado día 13 de octubre, había sido convocado por el seleccionador brasileño Tite para los partidos del 14 y el 17 de noviembre contra Venezuela y Uruguay, de la fase de clasificación del Mundial de 2022. Ahora todo quedó en veremos.