FIFA dio a conocer al trío de finalistas para el premio The Best con una nueva disputa entre Lionel Messi y Robert Lewandowski, tal como en el Balón de Oro. El fútbol femenino también tiene a su terna de candidatas.

La temporada de premios del fútbol mundial sigue y el próximo que está por entregarse es el The Best que ya tiene definida todas las listas de candidatos a sus diferentes categorías, siendo la última definirse la de los finalistas a mejor jugador y jugadora durante el año pasado en la que no hubo mayores sorpresas.

En la categoría masculina habrá una disputa bastante similar a la que se vio en el pasado Balón de Oro con Lionel Messi junto a Robert Lewandowski a la cabeza. La gran novedad, con respecto al premio que entrega France Football es que el otro finalista no será Jorginho sino Mohamed Salah.

En la gala del Balón de Oro fue el argentino quien se amparó en su conquista de la Copa América en Brasil mientras que con Barcelona ganó la Copa del Rey, algo que significó su último título de una larga carrera con los culés. El polaco finalizó segundo mientras que el egipcio quedó en el séptimo puesto.

En cuanto al fútbol femenino, hay predomino del Barcelona con la ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas como una de las nominadas y en la terna está también su compañera en el club catalán Jenni Hermoso. La otra candidata que tendrá el premio será la australiana que hace vida en el Chelsea, Sam Kerr.

La ceremonia de The Best se llevará a cabo este lunes 17 de enero y tendrá presencia chilena nuevamente pues Christiane Endler vuelve a estar considerada como una de las mejores porteras del mundo, teniendo la esperanza de esta vez lograr la distinción individual.