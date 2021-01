El Barcelona pone sus ojos en Sidnei Tavares, la joven promesa portuguesa del Leicester City y primo de Nani

El Barcelona puso sus ojos en Sidnei Tavares, joven futbolista portugués de 19 años y los registros del Leicester City. Catalogado como una de las grandes promesas de la selección lusa juvenil, el mediocampista finaliza su contrato al término de la presente temporada y por ahora no hay signos de una posible renovación.

Según consigna el diario The Sun en Inglaterra, los azulgranas buscan llegar a acuerdo con Tavares este mercado invernal en Europa. Si las negociaciones no llegan a puerto, la idea de los culés es allanar su arribo para el fin de la temporada.

“Barça intentaría convencerlo para que llegase en este mercado de invierno y, en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo en esta ventana, se apalabraría su fichaje con los azulgranas si finalmente no decide renovar con los 'foxes'. Hasta el momento, el Leicester no ha abordado su renovación y podría dejar escapar a uno de los futbolistas más talentosos de su cantera”, publica Diario Sport en España.

Sidnei Tavares aún no debuta profesionalmente de manera oficial en el equipo dirigido por Brendan Rodgers y la falta de oportunidades sería la primera razón que llama a la actual joyita juvenil de los Foxes para partir. Hasta ahora sólo ve acción en el equipo sub 23 del Leicester, donde ha dejado grandes actuaciones como la protagonizada contra Grimnsy Town con asistencia y golazo de tiro libre.

Pero los culés no la tendrán fácil, pues Bayern Múnich, Juventus, Celtic y el Glasgow también le siguen los pasos a Tavares. Incluso en enero del 2020 pasado el Olympique de Marsella ya intentó su contratación, sin éxito.

Otro dato de Sidnei Tavares: es primo de un tal Luís Carlos Almeida da Cunha, más conocido como Nani, la ex estrella del Manchester United y la selección de Portugal, actualmente jugador del Orlando City de la Major League Soccer.