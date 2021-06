Sergio Vargas: "No quiero hablar de Dudamel, pero él se pegó balazos en los pies. Todo fue una teleserie"

Universidad de Chile trabaja en lo que será el segundo semestre del año con Manuel Mayo como nuevo gerente deportivo en reemplazo de los salientes Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg. En extensa conversación con Radio ADN, el Superman abordó el error del Chuncho en la contratación de Rafael Dudamel como ex entrenador de la U.

“No quiero hablar de Dudamel porque después se desvirtúa todo… Lo que puedo decir es que nosotros sí estuvimos involucrados en la decisión de contratarlo. Pero fue todo una telenovela. Hay cosas que no puedo contar, porque salen nombres y situaciones a la luz”, dijo Vargas.

Agregó que “fue una teleserie su llegada y mientras estuvo. Sí él en su faceta de entrenador cometió dos errores de su responsabilidad: cuando asume en noviembre y dice que el plantel es muy viejo. Eso influyó en la relación con sus jugadores. Y antes del comienzo de este campeonato dijo que no estaba satisfecho con la conformación del plantel. Entonces él se pegó balazos en los pies”.

“Lo demás es toda una telenovela y cosas que se fueron manejando. No quiero meterme en eso. Después… mejor no lo digo, porque es lo que va a quedar en el titular de los medios, pero no nos impusieron su llegada, participamos de su llegada en un contexto que no puedo decir”, complementó.

Por otro lado reveló las virtudes de Dudamel que Azul Azul tomó en cuenta para traer a Dudamel al banco, considerando que el venezolano estuvo lejos de ser de las primeras opciones que manejaban.

“El análisis técnico que tomamos en cuenta fue por su experiencia en el Deportivo Lara y como entrenador de la selección venezolana adulta y la sub 20. Jugó una final de Mundial juvenil con Venezuela. Para haber llegado a esa final tiene que tener condiciones. Su selección en clasificatorias era un equipo muy ordenado”, expuso.

Sentenció que “cuando llega Dudamel y se va Hernán Caputto estábamos casi en zona de promoción y necesitábamos un DT resultadista. Lo dijo Montillo en su libro: Dudamel no era nuestra primera opción, pero la situación fue decantando. No trases el entrenador que quieres, traes el que puedes. Hay muchas decisiones desde el aspecto técnico, económico y lo que necesitas al momento. Estábamos en con la soga al cuello. La U se podía ir al descenso y no podías pensar en jugar lindo”.