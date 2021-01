Sergio Ramos se va al PSG según El Chiringuito: "Me han dicho que harán un equipazo conmigo y con Messi"

Lo impensable puede suceder en Real Madrid con la salida de Sergio Ramos, quien aún sigue sin firmar su renovación de contrato y ya está capacitado de escuchar ofertas de cualquier equipo de cara a la próxima temporada. Solo una institución con una importante cantidad de dinero puede llevárselo y ese club es el PSG.

Según el programa español, El Chiringuito, el capitán del equipo merengue rechazó la oferta hecha por el presidente Florentino Pérez. "La propuesta que me has hecho, no la voy a aceptar", contó el periodista Josep Pedrerol que le dijo el defensor al directivo en una reunión previa al partido ante el Elche.

Pero la salida de Ramos no es la única gran noticia que dieron en el espacio televisivo pues la oferta que más le interesa al jugador viene del PSG. "Me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con (Lionel) Messi", añadió el reportero que dio a conocer la información de este fichaje.

Cabe recordar que al igual que el capitán del Real Madrid, el 10 del Barcelona también quedará libre en el verano europeo por lo que puede negociar con total libertad en el primer semestre de este 2021. Ambos movimientos significarían un verdadero golpe en el mercado de los ahora dirigidos por Mauricio Pochettino.

Las dos salidas significarían un duro golpe para La Liga de España, que perdería a sus dos mayores figuras de la competición que ya para la 2018-19 se había quedado sin Cristiano Ronaldo quien se marchó a la Juventus.