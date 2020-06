Sergio Agüero sacado y eufórico recuerda un patadón que pegó: "¡Tomá! Tercer partido que me pellizcaba"

Sergio Agüero es todo un rostro en las redes sociales y su carrera paralela como gamer avanza con méritos propios. La última del Kun en Twicht es un registro para el bronce, con el delantero argentino del Manchester City completamente sacado.

Agüero recordó un tremendo patadón que le pegó a Fernando Navarro cuando todavía defendía al Atlético Madrid en un partido contra el Sevilla.

“Qué linda patada esa. Fue linda. Y lo miré. Y lo digo, no tengo problema, ¿porque a ese sabes por qué le pego? ¿Sabes lo que me hacía el hijo de mil…? Porque ya venía de varios partidos contra el Sevilla y el botón me agarraba en los córners y me pellizcaba”, contó el Kun.

De ahí en más la rabia de Agüero iba aumentando como si estuviera en el momento mismo: “me agarraba y me pellizcaba mal. Yo qué voy a hacer. Típica que vas al árbitro, pero yo no lloré ni dije nada. Lo miro y le digo ‘no lo hagas más, márcame bien’, y otro córner y seguía”.

Siguió relatando: “vamos a Sevilla y lo mismo. Me agarraba la piel, me la hacía así (retorcía), me apretaba. ¿Sabes cómo me dolía? Y yo recaliente, pero mal. Y pensé: le voy a pegar una patada bien, que sienta que no me tiene que pellizcar más”.

Kun Agüero en el Manchester City.

Y sentencia eufórico: “una, dos veces está bien, pero me tomó de peloutudo durante dos partidos. Entonces al tercero me haces lo mismo y te va a pasar esto: ahí tenés. ¡Tomá! Cuál es el problema, fútbol. Ya está. Amarilla. Alguna tenía que darle”.