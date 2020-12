¡Se picó! Conte furioso con una periodista tras la eliminación del Inter: "Piensa antes de preguntar"

Inter de Milán sufrió una humillante y dolorosa eliminación de Champions League, luego que el Shakhtar lograra una igualdad 0-0 en San Siro dejándo a los negriazules últimos en su grupo y sin siquiera opciones de Europa League.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez le dijeron adiós al sueño de alcanzar la orejona con el Inter tras una desastrosa campaña del equipo. El King fue baja ante Shaktar por lesión y el Niño Maravilla sólo ingresó desde la banca de suplentes a los 75' de juego.

Antonio Conte fue duramente criticado por la lamentable actuación del equipo, y en entrevista con Sky Sports se mostró molesto y sarcástico cuando la periodista Anna Billo le consultó respectó a los defectos de juego del Inter:

Pero la rabia del entrenador lombardo no quedó ahí, y Fabio Capello, parte el panel, también se llevó una porción del enojo de Conte:

Capello definió a los negriazules como un equipo con "la actitud rabiosa de quien está obligado a ganar", a lo que Conte espetó: "A eso no tengo nada que responder".

El DT del King y del Tocopillano agregó: "el Shakhtar cambió su sistema de juego, que para ellos es como el Ave María, así que piensen antes de preguntar".

Capello insitió diciendo: "entonces, Antonio, ¿su Inter no tiene un plan B?", a lo que Conte cerró agregando: "el plan B lo tenemos, pero no lo queremos decir porque, si no, estudian también ese".