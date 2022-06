River vs Lanús | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la Liga Profesional Argentina

River Plate de Paulo Díaz tendrá un nuevo desafío en la Liga Profesional Argentina, en donde por la 5° fecha recibe a Lanús, en un encuentro clave para recuperar terreno en el campeonato.

Los Millonarios no comenzaron de buena manera en el campeonato local, debido a que no pudieron ganar en sus primeras tres presentaciones. Incluso, tampoco anotaron, lo que tenía preocupados a los fanáticos de la Banda Sangre. Pero no hay mal que dure mil años y en la última jornada ante Unión de Santa Fe, salieron todas y lograron ganar por un muy expresivo 5-1, con goles de Brian Romero, Enzo Fernández, Agustín Palavicino y Julián Álvarez en dos ocasiones.

En el mencionado partido ante el Tatengue, Paulo Díaz no fue considerado por Marcelo Gallardo. El formado en Palestino venía regresando de la gira por Asia con Chile, por lo cual el Muñeco decidió no utilizarlo en Santa Fe. Ahora para este encuentro ante el Granate, el defensa podría regresar al equipo. River Plate suma 5 puntos en el campeonato y está en la 14° posición.

Lanús viene con una campaña similar a la de los Millonarios, ya que no pudieron ganar en las fechas iniciales, pero sí lo hicieron en la más reciente, donde derrotaron por 1-0 a Colón de Santa Fe con gol del histórico Lautaro Acosta. Suman los mismos 5 puntos que River y están en la 17° posición por diferencia de gol.

Día y hora: ¿Cuándo juegan River vs Lanús?

River vs Lanús jugarán este sábado 25 de junio a las 19:30 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV el partido entre River vs Lanús?

El partido será transmitido por ESPN, en uno de los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo el partido entre River vs Lanús?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+ y AFA Play.