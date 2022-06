El seleccionado ecuatoriano Byron Castillo, protagonista de la denuncia de Chile por documentación fraudulenta, no regresará a su país después de la gira preparatoria para el Mundial de Qatar. Su representante, José Chamorro, anunció que el jugador firmará con el Grupo Pachuca del fútbol mexicano.

Era cuestión de tiempo. Esta tarde, Byron Castillo debía sellar su salida del Barcelona de Guayaquil luego de que el Grupo Pachuca del fútbol mexicano decidiera la compra de su parte en una cifra cercana a los tres millones de dólares, según confirmó el mismo representante del jugador, José Chamorro.

El defensor se encuentra actualmente integrado a la selección de Ecuador en el marco de una gira de preparación por Estados Unidos, en la que enfrentó a Nigeria y México, y espera todavía por Cabo Verde. Posteriormente, el jugador viajará al país azteca para confirmar su fichaje internacional, a la espera de que se defina si se integrará a León o Pachuca.

"Yo creo que Byron ya no viajaría a Ecuador, si no que se iría directamente a México. Es el grupo Pachuca, que tiene unos clubes y me ha dicho que en esta semana deciden a qué equipo va", explicó Pepe Chamorro al periodista Francisco Molestina, del diario El Universo de Guayaquil.

El manager agregó que "la negociación estaba cerrada desde enero, pero Barcelona quería terminar la etapa (la primera parte del campeonato ecuatoriano). Ahora que se abrió el mercado, está prácticamente todo cerrado. Es más, hoy día firma y Barcelona va a tener un porcentaje", sentenció Chamorro.

De esta manera, la próxima semana será clave para Castillo, no sólo por el amistoso del sábado ante Cabo Verde en Fort Lauderdale, si no que además por la confirmación de su traspaso al fútbol mexicano y la sentencia de la FIFA ante la acusación que elevó Chile contra el jugador, por presunta documentación fraudulenta.

De acuerdo a los plazos estipulados, este lunes debiera quedar suscrita la respuesta de Ecuador a la denuncia chilena, y posteriormente se espera la deliberación del Comité Disciplinario de la FIFA para determinar si existe o no la falta y, en el segundo caso, qué sanciones puede establecer.