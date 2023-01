Christophe Galtier, entrenador del cuadro parisino, afirmó que el reciente campeón del mundo no jugará ante el Châteauroux.

Regreso de Lio Messi en el PSG tendrá que esperar tras decisión del DT de no usarlo en la Copa de Francia

Lionel Messi ya dejó en el pasado los festejos tras ganar con Argentina la Copa del Mundo en Qatar 2022, volviendo en las últimas horas a los trabajos en el Paris Saint-Germain de cara la segunda mitad de la temporada, donde ganar la Champions League aparece como el gran desafío del trasandino.

Sin embargo, el regreso a la acción de Messi todavía tendrá que esperar. Christophe Galtier, entrenador del PSG, avisó que el argentino quedará al margen del partido ante el Châteauroux por los 32avos de final de la Copa de Francia.

El DT del cuadro parisino afirmó en conferencia de prensa que “Leo entrenó ayer y hoy. Tuvo más de doce días para recuperarse con las obligaciones de volver a casa, las celebraciones. Queríamos que se recuperara en casa con su familia. No jugará mañana. Después de hablar con él, nos aseguraremos de que esté listo para el próximo partido, ya veremos. Jugó un Mundial físico y con muchos sobresaltos. Estaré muy atento a lo que me diga, pero queremos que esté disponible”.

“Vimos que estaba contento, un poco emocionado por esta celebración. Era importante para todos nosotros. Se alegró de ver a sus compañeros, las personas con las que trabaja a diario. Era lo menos que podíamos hacer para celebrarlo”, agregó sobre el recibimiento que tuvo Messi.

“Estoy centrado en el partido de mañana, ya veremos cuándo es su próximo partido, pero no hay ninguna exigencia de que Leo sea homenajeado. Es campeón del mundo, es un jugador excepcional. Espero que nuestra afición lo celebre, tenemos muchas posibilidades de contar con un jugador como Messi. No hay razón para no hacerlo”, concluyó Galtier.

PSG enfrentará al Châteauroux mañana viernes 6 de enero a partir de las 17:00 (hora chilena) en el Stade Gaston Petit. ¿Y cuándo por la Ligue 1? Recién el miércoles 11 de enero ante el Angers, probablemente el duelo en el cual Messi volverá a jugar tras ganar el mundial.