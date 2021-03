Manuel Pellegrini pone calma en Real Betis: "No pensamos en Europa ni en el derbi"

Real Betis venía acostumbrándose en las últimas temporadas a luchar por no descender, pero todo cambió de cara a la temporada 2020-2021, donde el entrenador chileno Manuel Pellegrini se hizo cargo del equipo y las noticias ahora son positivas.

El equipo del DT nacional y de Claudio Bravo está en el sexto lugar de la tabla de posiciones en la Liga de España, por ahora en zona de Europa League, sin embargo el estratega baja las pulsaciones y señala que sólo piensan en el duelo de este lunes ante Alavés.

"No estamos pensando en el derbi ni estamos pensando en Europa. Estamos centrados en hacer un muy buen partido con el Alavés y tratar de superarlo. Cuando toque el derbi ya pensaremos en el Sevilla. No pensamos en el futuro y sí en el presente", dijo con fuerza el ex técnico de Palestino.

"Hay mucho en juego, hemos logrado acercarnos a lugares que nos permiten luchar por tener una posición más arriba en la tabla, pero este partido no es el último ni el final. Son tres puntos en casa, sabemos que jugamos ante un rival difícil y nos vendría muy bien para separarnos un poco del Villarreal y no dejar distanciarse a los que están por delante como la Real Sociedad", expresó.

Betis está en la parte alta de la tabla - Getty

Por último, el Ingeniero habló de la solidez defensiva, donde el arquero Joel Robles le ganó la pulseada a Claudio Bravo en la titularidad.

"Ya habíamos tenido antes partidos con la valla invicta y sin conceder goles. No era un problema de no saber defendernos sino que era más una cuestión de tener la concentración necesaria. El sistema no se varió para nada, seguimos funcionando de la misma manera y pudimos dejar en esta parte del campeonato la valla invicta", comentó.