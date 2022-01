Uno de los mejores equipos de la temporada en España es Real Betis, que de la mano de Manuel Pellegrini está peleando en todos los frentes, y se encuentra en el tercer lugar de la Liga de España.

El equipo del entrenador chileno, donde además este martes jugó Claudio Bravo, viene de vencer con claridad a Alavés por 4-0, situación que dejó muy contento al estratega nacional.

"El equipo hizo un partido muy completo tanto en defensa como en ataque. Salimos a buscar el partido con intensidad, rendimientos muy altos, una defensa sólida y siendo creativos en ataque. Uno hace cambio porque los jugadores le dan la confianza de que el rendimiento es muy parejo", analizó.

"Hemos hecho en casa muy buenos partidos, le hicimos cuatro a la Real, al Valencia, pero hemos dado una muestra de solidez en la recuperación del balón y en ataque con la mayor participación de jugadores, un equipo que piensa siempre en la portería contraria, hay que mantener esta dinámica y seguir creyendo en lo que se hace", agregó.

A Pellegrini le preguntaron sobre los futuros partidos contra Atlético de Madrid y Barcelona, y sobre si su cuadro puede mantenerse arriba hasta el final, ante lo cual indicó que "no sé adivinar el futuro. Si tiene la capacidad, no hay nada que decir, pero tenemos que estar muy consciente de que quedan 17 partidos más, 51 puntos, hay que tratar de ganar al próximo rival, mantenernos en las otras dos competencias. Nuestro objetivo es ganarle al Espanyol, no tengo la capacidad para adivinar".

Por último, el Ingeniero remató al decir que "uno siempre tiene que ser ambicioso y saber que se puede mejorar en muchos aspectos. Siempre hay mejorías en el equipo, pero más que nada mantener el convencimiento con independencia del rival que esté enfrente. Este equipo está convencido de hacerlo".