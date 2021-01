Pellegrini feliz por triunfo del Real Betis y advierte: “Es clave que podamos mantener esta regularidad en La Liga”

Manuel Pellegrini está viviendo buenos momentos al mando del Real Betis, porque este domingo el equipo se impuso sobre Sporting Gijón, avanzó a los octavos de la Copa del Rey y sumó su tercera victoria consecutiva.

Por lo mismo, el técnico chileno, tras el compromiso, señaló que “el balance es muy positivo, nos hemos clasificado, no recibimos goles y el desgaste físico no fue muy grande. ¿La Roja? No era roja, era doble roja, si llega a agarrar a Canales lo parte en dos. Luego hubo ocasiones claras para ganar bien el partido”.

Al ser consultado sobre las mejoras defensivas que ha tenido el Betis, expresó que “es importante tratar de mantener siempre la portería a cero. Es clave que podamos mantener esta regularidad también en LaLiga”.

"Lo más importante es clasificarnos para la ronda siguiente. Hay jugadores como Rodri y Lainez que se están ganando jugar estos minutos. Pudimos mezclar, el plantel está respondiendo y confiábamos en el rendimiento de todo. ¿Rodri? Es un jugador con muchas condiciones, debe acostumbrarse al ritmo de Primera, la experiencia le dará más soluciones, pero refleja destellos de calidad que es lo que marca la diferencia. Debe seguir progresando”, agregó.

Sobre el regreso a la actividad de algunos lesiones, mencionó que “para mí son soluciones y no es ningún problema. Mientras mejor estén los 25 jugadores para mí será más fácil. Debemos seguir mejorando, estamos en el camino correcto. ¿Mercado de invierno? No hay ninguna posibilidad de traer a nadie. No digo que no salga nadie, porque nunca se sabe las ofertas que puedan llegar. ¿Guido? Tiene un problema y veremos si puede llegar al miércoles, es algo mínimo pero hay que trabajarlo y tener cuidado”.

Finalmente, al ser consultado sobre los canteranos, argumentó que “tienen que demostrar que ya están capacitados para jugar en el primer equipo. Yo no voy a vender humo colocando ahí a jugadores jóvenes, si juegan es porque están preparados para ello y son un aporte importante con tantos partidos. Mientras más alternativas tenga, mejor será para el equipo”.

Recordemos que ahora el Real Betis se enfoca en su compromiso ante Celta de Vigo, por la liga española, ya que necesita sumar un nuevo triunfo para poder escalar posiciones y alcanzar puestos de copas internacionales.