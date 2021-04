Claudio Bravo valora el punto sumado con Real Betis ante el Athletic Club: “El equipo dio la cara”

Este miércoles Real Betis de Manuel Pellegrini dio un nuevo paso en alcanzar el objetivo de llegar a la UEFA Europa League, porque con un hombre menos durante 80 minutos logró sacar un empate sin goles ante Athletic Club. Y una de las figuras del encuentro fue Claudio Bravo.

En ese contexto, el arquero de la selección chilena conversó con Gol sobre el análisis del compromiso y señaló que “toca jugar gran parte del partido con un hombre menos ante un equipo físicamente poderoso, con gente muy intensa y a este nivel cuesta mucho aguantar un resultado y doblegar al otro rival si estás en desventaja, pero también sirven de aprendizaje, de no agobiarte, a sacar corazón e intensidad, son partidos que te ayudan a crecer”.

“Nos quedamos en desventaja ante un equipo muy físico, que suele presionar a los rivales, pero nos queda es sensación de crecimiento. No es fácil aguantar todo el partido con esa desventaja y sacar un partido adelante. Al principio queríamos ganar los tres puntos en casa y hacernos fuertes en nuestra posición, pero el equipo dio la cara y los compañeros hicieron un esfuerzo tremendo a nivel defensivo”, agregó.

En la misma línea, complementó que “no solamente nos conformamos con meternos atrás sino que estando en desventaja buscamos la ocasión de gol, tener soluciones y buscar los tres puntos”.

Al ser consultado sobre la tempranera expulsión de Nabil Fekir (11’), comentó que “lo he visto desde el terreno de juego así que me pillan bastante lejos todas las jugadas. Me tocará verlo en frío y decidiré mi postura, lo que me toca en el campo es apoyar al compañero”.

Cabe mencionar que Real Betis marcha en la quinta posición de la liga española con 49 puntos, mismo puntaje que Villarreal y dos más que Real Sociedad, pero que tiene un partido pendiente. Su próximo partido debe visitar al Real Madrid.