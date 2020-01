Raúl Olivares se va reclamando de San José a un día de jugar en la Libertadores: "No cumplieron ni el 1% que me prometieron"

La Copa Libertadores empieza esta semana, con los partidos de la primera fase, donde este miércoles San José de Oruro se mide ante Guaraní de Paraguay, duelo en el cual los bolivianos no podrán contar con el arquero chileno Raúl Olivares.

El meta nacional escribió un largo texto donde explica que no seguirá en el club, porque los dirigentes no le cumplieron con lo acordado.

"No fueron capaz ni de cumplir el 1 % del 100% que me prometieron, ni a un así piensan en la familia de los jugadores", publicó el ex Cobreloa.

"Como les dije, el dinero no es lo importante, por eso accedí a lo que me propusieron, pero señores los acuerdos se respetan y jugar con la desesperación de los jugadores no es lo más apropiado", añadió.

Olivares dijo que aceptó la oferta de San José para estar en la Libertadores, pero que no está en condiciones de seguir en el club, debido al trato que le entregaron los dirigentes.

De esta manera el arquero chileno debe buscar club, justo a un día de que San José juegue en la Copa.