Rakitic y su molestia con el Barcelona: "Yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa"

Ivan Rakitic habló en extenso con Mundo Deportivo en Cataluña y habló sin pelos en la lengua en medio de los tumores que apuntan a que el volante croata vive sus últimos meses en el Barcelona.

Rakitic aparece entre los probables jugadores que dejarán la tienda azulgrana pese a tener contrato hasta 2021. ¿Le molesta la situación?

"Para decir la verdad, no solo en este parón sino desde hace dos años (risas). Como dije siempre, poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato”, dijo Rakitic.

Agrega que “con la gente que he hablado tampoco me han podido dar una explicación o algo concreto. Todo el mundo me dice que en el fútbol pasan cosas que uno no entiende, que hay que tirar para adelante. A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. No puedes estar en un sitio aunque tú quieras si quieren a otro jugador. El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me molestó la manera, igual que ya había salido en años anteriores. Me sorprendió mucho, no lo entiendo, pero voy a aceptarlo porque lo que quiero es lo mejor para el equipo, mis compañeros y para el club. Los resultados no han sido los mejores y no se ha contado conmigo, y a mí eso me dolió mucho”.

Lo que sí le molesta al mediocampista es que el Barcelona pueda decidir su futuro arbitrariamente. Él se quiere quedar, si parte la decisión debe ser tomada en conjunto y no irá a un club sin su propia aprobación.

“Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Si es aquí, encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le dé la gana decida”, sentenció.