La furia de Sebastián Beccacece en Racing: "Nos cag... en la Libertadores y nos cag... acá"

Racing Club está compitiendo en dos torneos, en la Copa Diego Armando Maradona y en la Libertadores, donde ya se encuentra en los cuartos de final, instancia en la que se verá las caras con Boca Juniors.

El entrenador de la Academia, Sebastián Beccacece, ha reclamado contra las decisiones de los árbitros en el certamen internacional, y también se quejó en la derrota de su equipo ante Vélez por 2-1 en el torneo local, donde no jugaron Marcelo Díaz (lesionado), Gabriel Arias y Eugenio Mena, estos últimos días para que descansaran.

"¡Estoy cansado, estoy cansado! Nos cagan en la Libertadores. Nos cagan acá, viejo. ¡Dejate de joder!", gritó el ex entrenador de Universidad de Chile en el final del partido ante el Fortín.

Sebastián Beccacece se enojó - Getty

Luego, el ex ayudante de la selección chilena profundizó en sus dichos y se quejó con todo en la conferencia de prensa, señalando que siempre son perjudicados.

"Otra vez la injusticia de los fallos arbitrales que nos vienen perjudicando en el torneo local y en la Copa. La verdad que estoy muy molesto y muy incómodo. Me cansé de ser políticamente correcto. No me callo más. Con o sin VAR nos perjudican siempre. A los entrenadores cuando nos equivocamos, nos echan. A los árbitros que los sancionen como deben", señaló el DT argentino.