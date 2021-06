Programación de la Eurocopa para este lunes: debutan España y la Polonia de Lewandowski

Este lunes continúa la acción en la Eurocopa, que tuvo una jornada de domingo marcada por la victoria de Inglaterra por 1-0 sobre Croacia.

El duelo estelar del lunes será el que sostendrán España y Suecia por el Grupo E en Sevilla. Ambos equipos sufren bajas por el Covid-19: Busquets y Llorente en España y Kulusevski y Svanberg en Suecia.

Antes, por el Grupo D, jugarán Escocia y República Checa en el Hampden Park de Glasgow. De haber un ganador, acompañará a Inglaterra en la punta de la zona.

Y finalmente, en el otro duelo por el Grupo E, Polonia de Robert Lewandowski enfrentará a Eslovaquia en San Petersburgo.

Así fue el gol de Raheem Sterling para el 1 a 0 de Inglaterra#Inglaterra 1 #Croacia 0

#EurocopaxTNTSports#EURO2020 pic.twitter.com/UD9kBOOI77 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 13, 2021

Programación del lunes en la Eurocopa:



- 09:00 horas Escocia vs República Checa

- 12:00 horas Polonia vs Eslovaquia

- 15:00 horas España vs Suecia