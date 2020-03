Presidente del Brescia pide cancelar la Serie A por el coronavirus: "Esto es la peste"

El presidente del Brescia, Massimo Cellino, realizó una sorpresiva comparación del coronavirus con otra pandemia y pidió cancelar lo que resta de la Serie A.

"Si hablamos de fútbol, debemos cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros. Esto es la peste. El campeonato no me importa. Me da miedo salir de mi casa, tengo depresión", señaló al Corriere dello Sport.

Pero el timonel no se detuvó ahí. Además, criticó a los dirigentes que esperan la reanudación del torneo como Claudio Lotito, presidente de la Lazio: "Si Lotito lo quiere (al título) que se lo den".

"La vida es lo primero. Hay ultras (hinchas) que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, otros están intubados. No se puede seguir jugando este año, hay que pensar en el próximo. Hay quienes todavía no se dan cuenta de lo que está sucediendo y esos son peores que el virus", añadió.

Lo curioso de las declaraciones de Cellino es que el Brescia marcha en la última pocisión de la tabla y es el principal candidato a descender, por lo que si su solicitud es aceptada, se salvaría del descenso.