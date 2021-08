Este miércoles los fanáticos del Arsenal han comenzado a especular con la posible adquisición del club por parte de la familia real de Qatar.

Esto debido a dos tuits bastante elocuentes de Khalifa bin Hamad Al-Thani, miembro de la familia real gobernante de Qatar.

"El resto del tiempo... 7 meses", dijo en la red social de pajarito y añadió una imagen de la insignia de los gunners. Horas antes había posteado otro mensaje críptico: "Creo que es hora de vender. La situación está empeorando. Londres rojo".

A su vez, el diario kuwaití Alqabas informó que la Autoridad de Inversión Deportiva de Qatar desea agregar un equipo de la Premier League a sus filas. Qatar ya tiene gran influencia en el fútbol europeo tras la compra del PSG.

El tuir de Al-Thani sobre la compra del Arsenal

Los tuits de Al-Thani no son para tomarlos a la ligera, pues cuatro días antes de la oficialización del fichaje de Lionel Messi en PSG, publicó: "La negociaciones están oficialmente concluidas. Se anunciará más tarde".

Por su parte, este jueves, Mohammed Saeed Alkaabi, otro miembro de Qatar Sports investments, confirmó la información en Twitter: “Recibí muchas preguntas sobre el Arsenal ayer, y algunas no las respondí. No tengo ninguna información definitiva, pero se dice que hay interés en comprar el club durante este año, pero el proceso no será fácil. Esto sólo Dios lo sabe".

En Daily Star especulan con que el Arsenal se convertiría en el club más millonario de Inglaterra, superando al Manchester City. Esto tomando en cuenta que la familia real es la tercera más rica del mundo, con participación en Empire State Building de Nueva York, Volkswagen, Barclays y British Airways.