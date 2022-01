El estratega de los Citizens habló tras el pitazo final, donde alabó el partido que realizó el Arsenal. Aunque, también aseguró que su equipo contaba con menos días de descanso, cosa que no impidió que se quedaran con los tres puntos y mantenerse firmes en la punta de la Premier League.

El Manchester City sumó otra victoria al hilo en la Premier League tras derrotar agónicamente 2-1 al Arsenal en el Emirates Stadium. En ese sentido, Pep Guardiola se sinceró tras el pitazo final y confesó que su rival fue mejor que su equipo.

Los Ciudadanos comenzarón el año de la mejor manera posible, ya que lograron 11 victorias consecutivas en la presente temporada de la liga inglesa gracias al gol de Rodri en los 90+3' que los deja como los líderes indiscutidos.

Sin embargo, el estratega español no se mostró a gusto con el funcionamiento que tuvo el conjunto de Manchester, que durante todo el encuentro no logró plasmar el juego que tanto le caracteriza. Por lo que Guardiola valoró el trabajó hecho por el estratega rival Mikel Arteta.

"El Arsenal fue mejor. Nos enfrentamos a un equipo que en el tramo final del año ha luchado por estar entre los cuatro primeros", lanzó en primera instancia el ex entrenador del Bayern Múnich y Barcelona.

Aunque, también remarcó que los Gunners venían con más descanso que su equipo, lo que no fue impedimento para sumar de a tres. "Tuvieron, además, seis o siete días desde que jugaron el último partido. Nosotros, sin embargo, tuvimos solo dos días y medio", agregó.

"Hemos vuelto a jugar y no teníamos energía. Por eso intentamos poner un jugador más en el medio del campo. Ganar once partidos seguidos es genial en estos momentos. Pero cada vez que miraba al banquillo veía que teníamos a cuatro jugadores de la academia, no había más", profundizó Guardiola que de igual manera alaba las victorias consecutivas que han conseguido.

Con este nuevo triunfo Manchester City se mantiene en la punta de la Premier League con 53 puntos, 11 más que su escolta el Chelsea (42) y más abajo le sigue el Liverpool con 41 unidades. El próximo desafío de Pep y sus pupilos será el próximo viernes 7 ante Swindon Town por la Tercera Ronda de la FA Cup.