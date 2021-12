El martes pasado el Leeds United sufrió una de sus peores derrotas al caer por 7-0 ante el Manchester City en el Etihad Stadium por la Premier League.

El entrenador argentino, Marcelo Bielsa, reconoció que este es su peor momento desde que llegó al club, pero que confía en reponerse.

"Contra Chelsea jugamos el mejor partido de la temporada hasta ahora y contra el City, el peor. Las dos versiones se produjeron con dos o tres días de diferencia. Tengo la confianza y la obligación de lograr que recuperemos la versión de Chelsea y que no repitamos la del City", señaló el rosarino.

Sobre los brotes de coronavirus en la Premier League, indicó: "Que un equipo no cuente con la totalidad de sus jugadores producto del covid... a mí no me gustaría enfrentar un equipo que tenga esa dificultad, aprovecharnos de esa dificultad. Las autoridades son quienes tienen todos los argumentos para tomar la medida que corresponde".

En conferencia de prensa también le preguntaron sobre un posible despido: "¿Si temo que me echen? A mí nunca me parece correcto presumir de una fortaleza que hay que demostrar con el tiempo que se posee. Por supuesto que este momento es el peor de todos los que he pasado en Leeds y perder 7-0 no es una derrota más. Yo creo que en la adversidad hay que enfrentar las dificultades. Eso exige entereza, es decir enfrentarla con la totalidad de lo que uno es capaz, y así espero actuar".

El Leeds enfrenta este sábado al Arsenal en Elland Road por la fecha 18 de la Premier League, competición en la que marcha en el lugar 16, a cinco puntos de la zona de descenso.