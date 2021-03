Polémica en Brasil: Estadio Maracaná será rebautizado con el nombre de Pelé

Este martes la Asamblea Lesgislativa del estado de Río de Janeiro aprobó una polémica ley que rebautiza el mítico Estadio Maracaná con el nombre de Edson Arantes do Nascimento -Rei Pelé.

La decisión generó polémica pues se deja en el olvido al periodista y escritor Mario Filho, quien actualmente le da el nombre al estadio.

Eso sí, el autor de la ley, el diputado André Ceciliano, explicó que el complejo deportivo donde está ubicado el estadio Maracaná, que incluye el gimnasio Maracanazinho, el parque acuático Julio Delamare y la pista de atletismo Célio de Barros, seguirá llamándose Mario Filho.

“El Rey Pelé es el mayor jugador de todos los tiempos. Es un justo homenaje. Aunque no tengo duda de que todo el mundo seguirá llamando al estadio de Maracaná”, dijo Ceciliano.

El cambio de nombre ha sido cuestionado por historiadores, políticos y un sector de la prensa. El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) señaló: "Mario Filho fue un periodista no sólo comprometido con la democracia sino también muy actuante en el área deportiva. No puedo negar que me duele imaginar el cambio del nombre”.

Mario Filho es reconocido como uno de los principales promotores para que Brasil construyera el mayor estadio del mundo antes del Mundial de 1950 y que se edificara cerca de centro de la ciudad. Además, fue un destacado periodista deportivo y organizador de torneos.