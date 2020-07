Pep Guardiola la tiene clara: "Si no tenemos hambre contra el Real Madrid, no pasaremos"

Tras el término de la Premier League, el Manchester City pondrá toda su atención en la UEFA Champions League. El equipo de Josep Guardiola se impuso por 1-2 en la ida de los octavos de final ante el Real Madrid, por lo que tiene buenas chances de avanzar.

Sin embargo, Pep no se confía de la ventaja y tiene claro que "si los jugadores no tienen hambre, tendremos un problema, en el sentido que no pasaremos".

En conferencia de prensa, el entrenador español selañó que "tenemos que hacer algo especial para este partido: Estos partidos son sobre el deseo. Conocen al Real Madrid, conocen la calidad que tienen en todos los aspectos. Los jugadores conocen la competición europea, lo saben. Han visto las últimas finales de la Champions cuando ha estado el Real Madrid. Lo saben, por eso no es necesario decirles nada especial".

En esa misma línea, Guardiola explicó que "vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer en ese partido. No es nada especial de lo que hemos hecho esta temporada. La táctica no va a ganar este partido. Es la energía que tenemos dentro todos, el club, los jugadores, todos nosotros".

"Eso nos dará una oportunidad para pasar, nada más que eso. este tipo de partidos, los partidos especiales, el deseo de cada jugador es intentar ganar", cerró. Puedes revisar toda la programación de la Champions League acá.