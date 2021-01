Antonio Cassano barre el piso con Paulo Dybala: "Cuando le meten presión se mea encima"

Paulo Dybala no pasa por su mejor momento en la Juventus. Desde la partida de Massimiliano Allegri de la banca bianconera, la Joya ha perdido su protagonismo en el equipo e incluso ha sido relegado al banco de suplentes en varios partidos.

Es por esto que su continuidad no está asegurada en la Vecchia Signora y se encuentra negociando su renovación. En ese contexto, un histórico del fútbol italiano, Antonio Cassano, criticó duramente al atacante argentino por su opaco rendimiento en el 2020.

"Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia", señaló el ex Real Madrid en el canal de Twitch de Christian Vieri.

Cassano no se quedó ahí y además afirmó que "tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne... Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior. Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor..".

Actualmente, Dybala está en plena negociación por la renovación de su contrato con la Juve y pidió un alto salario por temporada. Su situación no es la mejor, ya que incluso, en algún momento del año pasado, el argentino sonó como posible alternativa para un trueque por otro jugador.