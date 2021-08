La selección Argentina rompió su mala racha de título a lo grande, venciendo por la cuenta mínima a Brasil en el Maracaná para quedarse con la Copa América 2020. La albiceleste por fin pudo terminar con su seguidilla de fracasos en un torneo donde supieron hacerse fuertes.

Pero hubo dos nombres que dieron que hablar al otro lado de la cordillera: Richarlison y Neymar. El delantero se ganó las críticas del continente al asegurar que no tenían rival en Sudamérica, mientras que el 10 se llenó de elogios por su gesto con Lionel Messi al final del encuentro.

Alejandro Papu Gómez conversó con Diario Olé y revivió lo que fueron aquellos momentos. El mediocampista del Sevilla primero le dio y con todo al artillero del Everton inglés, quien pedía a gritos un oponente digno en este lado del mundo.

Papu Gómez fue parte de la histórica selección Argentina que ganó la Copa América en Brasil. Foto: Getty Images

"Fue todo muy épico, con el tema de la pandemia fue cambiando todo, tuvimos que ir a Brasil otra vez, con todo lo que había pasado en la Copa 2019 con los arbitrajes... Teníamos dudas, pero fueron todos condimentos extra que nos dieron fuerza para sacar algo de adentro que teníamos guardado… Después, lo otro, son picanteos de redes sociales, pero no pasa nada. Está claro que les dolió, pero yo no veo a un Dani Alves haciendo eso", lanzó de entrada.

Fue ahí que el Papu se le fue encima al delantero. "Tal vez este chico, Richarlison, como tiene 23 años y es joven... Y está perfecto, eh. Es un juego que hay, pero la verdad se ve en la cancha. En las redes puedes decir cualquier cosa, pero después hay que bancársela en la cancha… Está claro que los próximos partidos con Brasil van a estar lindos, je. Siempre fue un clásico, pero ahora están dolidos y hay una pica una poquito más grande. Pero es lo de siempre".

Tras ello, Gómez pasó al caso de Neymar, quien pese a perder la final se acercó a felicitar a Lionel Messi y sus compañeros. "Pasa que de verdad Ney y Leo tienen una relación increíble y Lea (Paredes) también se lleva muy bien con él. No me pareció descabellado que se hayan juntado después del partido en el Maracaná, lo que pasa es que, viéndolo como argentinos, si era al revés, como somos nosotros".

"Igual, estoy 100% seguro de que no hubiese pasado, porque conociéndolo un poco a Leo, no le hubiese dado de comer a la prensa o a un fotógrafo para que saquen esa foto. Leo, recontracaliente, se hubiese ido al vestuario. Pasa que los brazucas son diferentes, se toman las cosas con otro humor. Seguramente que hay a quien le duele más y a quien menos, pero no tengo dudas de que Ney quería ganar la Copa como todos, pero se puso contento porque Leo es su amigo, como lo dijo Ronaldinho también. Además, estaba imparable Ney en la final, si no le dabas dos o tres patadas, no lo podías parar. Más de lo que hizo, difícil",agregó.

Finalmente se ilusionó con llegar al Mundial a dar la pelea. "Hoy Argentina no es menos que Italia y creo que podemos hacer un gran papel en Qatar. Después, es un conjunto de cosas: hace falta una cuota de suerte y se tiene que dar todo. Es un mes en el que te tiene que salir todo, pero creo que estamos bien", cerró.