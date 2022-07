Palmeiras vs Cerro Porteño | Día, horario y quién transmite EN VIVO por TV y ONLINE la Copa Libertadores

Apostando a una improbable remontada, Cerro Porteño visitará Brasil para enfrentarse al Palmeiras de Benjamín Kuscevic por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Esto, luego de la goleada del bicampeón defensor en territorio paraguayo, sacando a relucir sus credenciales como candidato al título.

Fue un 3-0 rotundo por parte del verdao en el Estadio General Pablo Rojas. Los goles los convirtió Rony (60', 69') y Murilo Cerqueira (87'), en un duelo que si bien se definió en el segundo tiempo, dio la impresión que Palmeiras aceleró cuando quizo y, sin mostrar su mejor nivel, sacó diferencias.

Un partido en el cual no vio minutos Benjamín Kuscevic. El ex defensor de la Universidad Católica no ha jugado nada desde que volvió de la gira por Asia de la Selección Chilena. Una situación preocupante para el jugador, que sigue sonando como posible fichaje de algunos equipos en Europa.

Palmeiras viene de caer por 2-0 ante el Athletico Paranaense en la fecha 15 del Brasileirao, perdiendo una oportunidad de poder escaparse en la cima tras la derrota de Corinthians ante Fluminense. Cerro Porteño, en tanto, se impuso por 1-0 ante Tacuary en la última fecha del torneo paraguayo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Palmeiras vs Cerro Porteño?

Palmeiras vs Cerro Porteño juegan este miércoles 6 de julio a las 18:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Palmeiras vs Cerro Porteño?

El partido será transmitido por ESPN 4, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 4

VTR: 45 (SD) (Stgo) - 859 (HD)

DTV: 607 (SD)

ENTEL: 210 (SD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: 83 (SD)

MOVISTAR: 483 (SD)

TU VES: 519 (SD)

ZAPPING: 95 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Palmeiras vs Cerro Porteño?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.