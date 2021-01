"Reyes de América": Benjamín Kuscevic celebra su histórica Copa Libertadores junto a Palmeiras

Benjamín Kuscevic vive uno de los mejores momentos de su carrera luego de transformarse en campeón de Copa Libertadores. Este sábado, el defensor y el Palmeiras gritaron "campeón" luego de vencer en la agonía a Santos en el Estadio Maracaná, en un partido intenso y difícil.

El ex zaguero de Universidad Católica no sumó minutos en la final, pero se ha hecho un espacio dentro del equipo en base a sus buenas actuaciones. Y si bien no pudo estar ante el peixe, el chileno festejó con todo la obtención del título.

A través de sus redes sociales, Kuscevic publicó imángenes junto al título más importante de América a nivel de clubes, pero lo que más llamó la atención fue una frase que utilizó para celebrar.

El defensor hizo gala de su corona en el continente y se llamó junto a sus compañeros como los "Reyes de América". Sin duda una saca de pecho gigante pero que se justifica en su aporte y la gran hazaña en el partido.

Los números de Kuscevic

Desde que llegó a Palmeiras el pasado 9 de septiembre de 2020, Kuscevic se ganó su lugar en el Palmeiras. Aún sumando menos minutos de los esperados, el chileno se ha ganado los elogios en Brasil y poco a poco gana protagonismo.

En la Copa Libertadores, el ex cruzado alcanzó a estar en tres encuentro, aportando con seguridad en un fondo que lo pasó mal en partidos como la semifinal ante River Plate. Con 189 minutos en cancha, aportó con lo suyo para la inolvidable corona del verdao.