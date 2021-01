Paco López se desentiende de la Selección Chilena: "No se ha contactado absolutamente nadie"

Poco a poco las diferentes opciones para nuevo entrenador de la Selección Chilena se van haciendo más escasas y a medida que salen nombres con la misma velocidad van desapareciendo como alternativas. El caso más reciente es de Paco López, actualmente en el Levante de España.

El técnico de los valencianos supo del reciente interés que levantó para La Roja, pero por su parte parece una puerta cerrada. "Zanjo ese tema porque ya sabéis mi cabeza donde está. Los rumores no me interesan para nada. Conmigo no se ha puesto en contacto absolutamente nadie", afirmó en su más reciente conferencia de prensa.

López asegura que su prioridad es seguir con su trabajo en el club español. "Mi foco y cabeza, igual que se lo digo a los jugadores siempre que ha existido algo de esto, me lo aplico a mí mismo, está en Valladolid mañana y en el Levante. Ahora mismo es la realidad de lo que te estoy contando, no hay más", puntualizó.

Cabe destacar que el nombre de Paco López surgió a finales de la semana pasada con información del programa Todos Somos Técnicos en TNT Sports, a su vez que se descartaba la posibilidad de Juan Manuel Lillo, quien actualmente se encuentra como asistente técnico de Josep Guardiola en el Manchester City.

Entre tanto, las negociaciones por el nuevo técnico de la Selección Chilena siguen avanzando aunque sin un panorama claro. Todo parece indicar que quien ocupe el cargo será alguien de continente como Hernán Crespo, reciente campeón de Copa Sudamericana, como una de las opciones.