Mauricio Pochettino, a 10 meses de su llegada al Paris Saint Germain y en medio de los rumores sobre un supuesto reemplazo por Zinedine Zidane, fue protagonista de una extensa entrevista donde destapó las dificultades de gestionar un plantel con los mejores jugadores del mundo.

En diálogo con L'Equipe, el técnico argentino entregó detalles inéditos de su mando en la plantilla más valiosa del fútbol, donde conversó sobre su estilo de juego y cómo gestionar un vestuario plagado de estrellas como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

El entrenador argentino asegura que en un equipo como el PSG, la exigencia es máxima y están obligados a ganar todo. "Incluso antes de empezar un partido, hay que ganar por 5-0. Y si después de diez minutos de juego aún no llevas 3-0... ¡qué decepción!", aseveró Poche.

Además, Pochettino admite que haber aceptado el reto de tomar la banca del elenco parisino implica competir por todo. "Cuando el PSG viene a buscarte, es para que te adaptes a una estructura existente, a jugadores reclutados para conseguir lo que quiere el club”, expresó el ex DT de Tottenham.

Pero, ¿qué quiere el PSG?

Ante tal disyuntiva, el estratega argentino entregó la clave. “Es importante saber que el PSG quiere ganar. Gana la Champions League, el Campeonato, la Copa, todos los partidos. No vino a buscarnos para construir un proyecto. Vinimos aquí para adaptarnos y ganar", afirmó Pochettino.

El Sheriff, como fue apodado en su época de futbolista, asegura que cuenta con la plantilla de más calidad en la historia del balompié. "¿Qué equipo ha tenido, o tiene, porteros del nivel de los del PSG? Navas, Donnarumma y Rico. Esto es algo que nunca se ha visto en otros lugares. Cuando miras los talentos, los nombres de este club, nunca ha existido en la historia, o tal vez una vez", lanzó sin pelos en la lengua.

Sin embargo, el ex futbolista cree que la acumulación de talento no siempre es una prenda de éxito. "El comportamiento de todos no es una línea plana. Es una sucesión de altibajos, uno está contento, otro está lesionado, uno está jugando, otro no. Creo que lo más importante para el personal es intentar equilibrar los estados de ánimo, los estados de forma", reflexionó.

Asimismo, para Mauricio Pochettino es fundamental que haya un equilibrio en el entorno del jugador. "Están sus familias, sus círculos mediáticos, sus seguidores. No es fácil. El entorno a menudo hace que el jugador crea que solo tiene derechos y no obligaciones. Cuando el equilibrio no es correcto, ahí es donde comienza a torcerse", finalizó el oriundo de Santa Fe, Argentina.