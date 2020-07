Otra polémica del VAR despide al Real Madrid y sentencia el descenso de Leganés

No cabe ninguna duda que Real Madrid volvió más que enchufado tras el parón de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, eso no quita que varios de sus triunfos estén marcados por el VAR.

Y su último partido en la Liga Española ante Club Deportivo Leganés no estuvo alejado de ello, porque cuando se jugaban los últimos minutos del encuentro el árbitro y el VAR no cobraron un claro penal a favor de los ‘pepineros’ y que pudo darle el triunfo y la permanencia en Primera División. Sin embargo, eso no ocurrió y todo terminó igualado 2-2.

Los goleadores del encuentro para el equipo Merengue fueron Sergio Ramos (9’) y Marco Asensio (52’), mientras que para Leganés fueron Bryan Gil (45+1’) y Roger Assale (78’).

Leganés no pudo dejar los tres puntos en casa y descendió. (FOTO: Getty)

La jugada de la discordi en España llegó al minuto 84’ cuando el balón pegó en la mano del delantero Luka Jovic en el área, pero que el juez principal como el VAR desestimaron.

De esta manera, Real Madrid termina la liga española con 87 puntos, sacándole cinco positivos a su más cercano perseguidor (Barcelona), mientras que Leganés se despide de la división de honor, pues quedó decimoctavo con 36 positivos solo a un punto de la salvación.