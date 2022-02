Neymar no solo está brillando en la Ligue 1 y la UEFA Champions League junto al PSG, sino que también apuesta a ser una de las figuras del próximo Mundial en Qatar 2022. El delantero es uno de los fijos en el esquema de Tite en Brasil y, de no haber problemas, será parte de la nómina para el torneo de noviembre próximo.

Este domingo en conversación con el podcast Fenómenos (con Ronaldo y el streamer Gaules), el 10 de la canarinha abrió su corazón. Desde la comodidad de su casa, el astro brasileño se sinceró sobre varios aspectos de su vida y sorprendió con varias confesiones.

La primera de ellas tiene que ver con Brasil, que según sus palabras, perdió la humildad y se alejó de los hinchas. "La selección se distanció mucho del aficionado. No sé el motivo, cuándo comenzó o por qué pasó, pero se puede ver con nuestros partidos, poca gente sabe cuándo vamos a jugar. Es triste la sensación de que cuando juega Brasil no es algo importante".

De hecho, Neymar recordó su infancia y como ve la diferencia con lo que ocurre hoy. "Cuando era niño, el partido de la selección era todo un evento. Te preparabas, te ponías la camiseta de Brasil, se colocaban las banderas brasileñas en las ventanas... Se hacía una parrillada. Era un evento. Y hoy en día ya no tiene más esa importancia. No sé por qué. No sé como llegamos a ese estado".

En esa misma línea, abordó su opción de superar el récord de Pelé. "Sería un gran honor ser el máximo goleador de la selección y mentiría si dijera que no lo pienso. Por supuesto, ese es uno de mis objetivos personales. Espero lograrlo. Puedo romper la marca porque es un ídolo para todos en Brasil".

El futuro en la MLS y su posible retiro

Neymar está asegurando su futuro en el PSG, pero no cree que vaya a ser su última parada. De hecho, el delantero sorprendió al revelar que le gustaría llegar a la MLS en unos años más. Y no por cualquier razón, sino que por una más que particular.

"Tengo algunas dudas al respecto (de su futuro). No sé si volveré a jugar en Brasil. Me encantaría jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada", señaló para luego explicar su motivo. "¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más".

Ya hablando sobre la opción de retirarse joven, Ney es claro. "Bromeo con mis amigos que me jubilaré cuando tenga 32 años. Pero es solo una broma. No lo sé. Honestamente, jugaré hasta que esté mentalmente cansado"

"Si mi salud mental está bien y mi cuerpo también... Físicamente, creo que todavía aguantaré unos cuantos años. Pero mi salud mental es lo más importante. Mi contrato con el PSG durará hasta que tenga 34 años. Así que estaré jugando hasta entonces al menos", sentenció.