La selección chilena visita a Perú este jueves por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, un duelo vital para ambos equipos que afrontarán un nuevo clásico del Pacífico obligados a ganar, por ahora lejos de la zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Con más de 50 partidos por la selección incaica, el ex defensa de Sporting Cristal y el Zaragoza de España, Miguel Rebosio, ya palpita el nuevo encuentro entre Perú y la Roja.

“Jugar contra Chile es más que un partido, es algo muy especial. Puedes jugar con Brasil y Argentina que son los más grandes y te motivas, pero con Chile es especial siempre, hay un plus”, dijo Rebosio a Trome.pe agregando que “como no se debe mezclar la política con en el fútbol, entonces la rivalidad será por el pisco o el ceviche, pero son clásicos”.

Consultado por el duelo que más recuerda, responde: “el de Santiago para el Mundial de Francia. No fui parte del equipo, pero viajamos todos los del plantel. Revisa las imágenes salgo cantando el himno en la banca”, expuso.

Rebosio añadió que “no esperábamos esa reacción de los hinchas chilenos, desde la noche anterior al partido reventaron cohetes para no dejarnos dormir y luego se metieron con algo tan sagrado para nosotros como el himno. Al final del partido hubo una trifulca con el finadito Miguel Miranda y todos nos metimos. Los carabineros en vez de defendernos nos metieron palo, fueron muchas cosas raras”.

Y complementa elogios para Marcelo Salas: “así como hubo la dupla Ro-Ro por Ronaldo y Romario en Brasil, Chile tenía a la dupla Sa-Za por Salas y Zamorano. Ese día al Matador le salió todo e hizo un hat-rick. Bam Bam no jugó porque estaba lesionado”.

Por último compartió una curiosa anédcdota de la previa de ese duelo. Concentrados en un hotel de Santiago, Miguel Rebosio debió compartir una cama matrimonial con Paul Cominges, actual técnico de Unión Huaral.

“Para ese partido clave del 97 el hotel estaba lleno. Creo que había un concurso de belleza o un evento, el hecho es que faltaban habitaciones y a Paul Cominges y a mí nos tocó compartir una con cama matrimonial. Para dormir fue complicado. Nos mirábamos y no sabíamos que hacer. Al final yo me acosté para un lado y el abajo, me ponía los pies en la cara. Hasta ahora cuando lo veo se lo recuerdo. Fuimos pareja una noche”, sentenció el ex seleccionado peruano.

