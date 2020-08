¡De última hora en España! El Chiringuito revienta más bombas de Messi: “Se queda si dimite Bartomeu” o “se va al Manchester City”

La salida de Lionel Messi de Barcelona, comunicada a través de un burofax al club, remeció al mundo entero. Y, cómo no, el reconocido Chiringuito de los Jugones en España no fue la excepción.

A tal nivel llegó el programa especial que debieron montar que su conductor, Josep Pedrerol, suspendió sus vacaciones para guiar este capítulo con tintes de histórico.

Y no lo hizo sin detonar otro par de bombas. Ni bien comenzaba el espacio, en su editorial, Pedrerol le dio la última esperanza a los hinchas de Barcelona al decir lo que debe pasar para que Messi reconsidere su decisión.

“Hola qué tal, muy buenas, bienvenidos al Chiringuito. Un Chiringuito especial. Puede ser de los días más tristes para los barcelonistas y para el fútbol español”, comenzó presentando el animador.

“Y tú dirás, ¿qué va a pasar? Si mañana dimite Bartomeu, Messi se podría quedar. Si mañana dimite Bartomeu, Messi se podría quedar”, repitió luego tirando el primer golpazo.

Además, reveló la estrategia de Barcelona para retenerlo, quienes entienden que la cláusula unilateral que quiere activar Messi venció el 10 de junio y, por ende, esperan dinero, aunque no los 700 millones de euros de su cláusula de salida.

����"Si mañana DIMITE BARTOMEU, MESSI se podría QUEDAR"����. @jpedrerol suelta otro BOMBAZO en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/RnvkmI3iRj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2020

“Aunque si Bartomeu no se va, el club piensa en una cantidad. Si Messi se marcha, debe ser por la cantidad más grande la historia. Messi no puede irse si no paga. El Barca podría negociar a partir de 223 millones de euros. Neymar se marchó por 222”, reveló Pedrerol.

Messi ya eligió su nuevo equipo



La decisión de Lionel Messi está tomada, o al menos eso parece. Ya expresó en el famoso burofax sus “motivos personales” que lo llevan a dejar el club de toda su vida, pero su carrera no ha terminado ni mucho menos.

Lionel Messi está a nada de poner fin a 20 años y una historia gloriosa en Barcelona. | Foto: Getty Images

Ante eso, Pedrerol también reveló tras leer un WhatsApp el próximo destino del argentino si todo se da como el quiere. Y no es un gran misterio: detrás de uno de sus mentores, Josep Guardiola.

“Estoy hablando aquí con alguien que tiene mucha relación con Messi (suspira y lee)… Que se va al City me dicen. Ya veremos, la sensación que hay ahora mismo es que se va al City”, lanzó tras mirar su móvil.

��"Me dicen que MESSI se VA al CITY"��



�� @jpedrerol recibe un MENSAJE de alguien muy CERCANO al argentino. #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/u93rcOXCxf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2020

Messi, de 33 años, llegó siendo un niño a Barcelona pero parece estar harto. Invoca la cláusula manifestando que la temporada terminó tras la eliminación ante el Bayern Múnich de la Champions, pero el club se aferra a las fechas. Aún queda mucho por saber.