Pep Guardiola descarta a Erling Haaland para Manchester City por caro: "Con estos precios no vamos a fichar a un delantero"

Uno de los delanteros más codiciados por los equipos grandes de Europa es el noruego Erling Haaland, de hermoso pasar en Borussia Dortmund, equipo que no dejará partir tan fácil a su naciente estrella.

El agente del escandinavo inició una especie de gira por el Viejo Continente, donde se reunió con representantes de Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Liverpool, para hablar acerca de su representado.

Uno de los clubes mencionados fue el City, y el entrenador de los ciudadanos, Josep Guardiola, descartó de plano la opción Haaland, o el inglés de Southampton Danny Ings, que también suena como potencial reemplazo de Sergio Agüero, debido a sus altos costos.

"No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también", dijo de manera tajante el catalán.

Guardiola no quiere fichar a ningún delantero - Getty

El ex volante de Dorados de Sinaloa agregó que "lo más probable es que no fichemos a un delantero para la próxima temporada".

Para no darle más vueltas a la situación, Pep cerró con un contundente mensaje: "tenemos suficientes jugadores en el primer equipo y futbolistas interesantes en la cantera".