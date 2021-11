Este lunes Dani Alves pasó el reconocimiento médico con el Barcelona y realizó su primera práctica con el equipo de sus amores, al que regresó luego de su primer período desde el año 2008 hasta 2016.

El lateral brasileño de 38 años llega para reencontrarse con Xavi Hernández, su entrenador, y otros viejos compañeros como Sergio Busquets y Gerard Piqué.

Dani Alves no ocultó su emoción en su vuelta y comentó: "Aún estoy en shock porque he estado muchísimo tiempo intentando volver. Volver a trabajar con gente que me conoce, que sabe como soy, es un privilegio. A intentar rescatar el Barça, que todos queremos mucho. Es evidente que estamos en un proceso, pero hay que acelerarlo porque estamos en el Barça y aquí no hay mucho margen para cometer errores".

"Cuando se dice que los sueños se cumplen, es verdad. Hay que tomárselo en serio porque se cumplen. He estado currando demasiado tiempo con la esperanza de volver aquí. Quiero ayudar al Barça a ser el equipo más grande del mundo, como siempre fue", añadió.

Luego, afirmó: "Hay dos camisetas que, cuando me las pongo, me siento un superhéroe: la de Brasil y la del Barcelona".

Sobre los hinchas blaugranas, señaló: "La afición también es el Barça. No pueden dejar de venir a apoyarnos. Ahora es el momento en el que les necesitamos. Cuando vinimos en 2008 también era una situación así y ellos nos ayudaron. Es hora de demostrar el barcelonismo que cada uno tiene dentro".

"Era inevitable que yo volviera a Barcelona. La sorpresa es hacerlo como jugador. Es una ciudad que me fascina y amo con locura. Yo quiero seguir ganando y si es en el Barça, muchísimo mejor", finalizó.