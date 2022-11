"¡Me c... en tu p... madre!": Gerard Piqué se saca la rabia con árbitro en su adiós

Gerard Piqué se despidió del fútbol profesional con la camiseta del Barcelona, pero con un toque más que especial. Este martes los blaugranas vencieron por 1-2 al Osasuna, en un duelo donde el defensor terminó expulsado desde el banquillo.

El zaguero, que durante el último año ha estado en medio de la polémica por su separación con la cantante Shakira, tuvo su despedida en el Camp Nou el sábado recién pasado, pero su último partido era el de la tarde de ayer, donde se esperaba sumara minutos.

Sin embargo, luego de la expulsión de Robert Lewandowski a los 31' minutos de juego y de ir cayendo por la cuenta mínima desde los 6' de compromiso, los ánimos estaban más que calientes en la banca de los Culés.

Fue así como apenas se escuchó el pitazo del final de la primera parte, Gerard Piqué fue corriendo a encarar al árbitro Gil Manzano. La discusión se extendió hasta los pasillos rumbo a camarines, donde se le terminó mostrando la tarjeta roja.

Hasta entonces había muchas dudas sobre lo que ocurrió entre ambos, pero tras el encuentro se conoció el informe arbitral, donde quedó todo claro.

Los insultos de Gerard Piqué a Gil Manzano

Gerard Piqué terminó viendo la tarjeta roja y puso fin a su carrera con una expulsión llena de polémica. Y es que el ahora ex defensor del Barcelona encaró con todo a Gil Manzano por sus cobros, al punto de llegar a los insultos.

De acuerdo al informe entregado por el árbitro del partido entre el Osasuna y Barcelona, el zaguero estaba muy molesto con la labor hasta ese momento del encuentro. Así quedó reflejado en sus palabras.

"¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia", comenzó cuestionándole al juez. Ante esto, Gil Manzano no dudó en mostrarle la tarjeta roja, lo que desató la ira. "¡Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!", replicó.

Gerard Piqué pone fin a su carrera con una polémica expulsión con la camiseta del Barcelona. Sus dichos dejan ver que hace rato ya se la tenía guardada al árbitro, quien le mostró una cartulina que no afecta en nada su futuro. Un cierre inesperado en un año para el olvido para el zaguero.