Martín Liberman es muy conocido en Argentina por ser un periodista punzante, que muchas veces no dice lo políticamente correcto y prefiere nadar en contra del populismo. Por eso se ganó enemigos muchas veces por señalar, en su momento, que no estaba conforme con el desempeño de Lionel Messi en su seleccionado.

Incluso llegó a decir que encontraba que "Cristiano Ronaldo es el número 1" y que "me dicen vende patria porque me gusta como juega Cristiano Ronaldo y Messi no se echa Argentina al hombro", declaraciones que a los trasandinos no le caían bien.

Esta vez, con la copa del mundo en sus manos, Messi se ganó los aplausos del Colorado Liberman. "Messi es un futbolista extraordinario. Es mentira que no le faltaba la copa. Sí le faltaba. En Doha, esta noche, es el tipo más feliz del planeta. Nunca fue tan feliz como hoy", confesó en su canal de Youtube.

Luego el comunicador contó que "cuando algunos, como yo, le pedíamos más a Messi en la selección no era por tener algo contra él. Nunca tuve algo contra él. Quería al que descollaba en Barcelona. Incluso hizo más, pues lo de esto Mundial nunca se lo vi".

Detalló esto comentando que "no es lo mismo jugar un Mundial que contra Getafe en el Barcelona. Argentina es campeón del mundo, estoy exultante, feliz. Para un periodista, ver que gane tu selección... podría decir que estoy hecho. Yo me puse a llorar con mi hijo".

También habló de Lionel Scaloni, a quien hace cuatro años y medio le pegó cuando fue desginado entrenador de Argentina, una de las apuestas que mejor pagaron en el fútbol argentino y que tiene a Claudio Tapia, presidente de la AFA, en el Olimpo.

"Hace cuatro años y medio no pensaba que iba a hacer esto, claramente no. Por eso discutí su designación. Tomó a la selección sin tener pergaminos y sin experiencia previa", explicó su vuelta de chaqueta el periodista argentino, pues incluso trató de "alcahuete" en un momento al DT.