Martín Lasarte y el ascenso de Marcelo Bielsa: "Yo fui campeón con la Real Sociedad al primer año y no me hicieron una película"

Bastante revuelo ha generado el título de Marcelo Bielsa con el Leeds United. El Loco consiguió el anhelado ascenso a la Premier League y sus vuidos y viudas en Chile lo festejaron con todo.

Sin embargo, hay quienes no entienden la repercusión que provocó el título. Hace unas semanas, Diego Cagna manifestó su sorpresa por el fanatismo por el rosarino y esta vez, Martín Lasarte hizo lo propio.

En conversación con Emisora Bullanguera, el ex DT de Universidad de Chile reconoció que "lo digo esto con todo respeto. Bielsa acaba de ganar un título de segunda división después de dirigir dos años, está bárbaro. Yo dirigí la Real Sociedad y fuimos campeones el primer año y no pasó nada, no me hicieron una película, no me hicieron nada".

Otro entrenador que se manifestó sobre Bielsa fue Gerardo Pelusso, quien afirmó que hablan del título del Leeds como si fuera la Copa del Mundo. Sobre esto, Machete aseguró que: "A mí no me gusta entrar mucho en estos terrenos pero Gerardo (Pelusso) fue el primero que lo dijo y yo sinceramente lo sentí así".

"No entendí mucho todo esto. ¿Una película?, ¿El héroe?. Yo lo veo de otra forma. Me tocó vivirlo y no me hicieron una película, ni nada de eso", añadió.

