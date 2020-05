Mario Salas y Alianza Lima: "Estamos que cortamos la huincha por irnos a Perú"

Mario Salas habló en su extraña condición de nuevo DT de Alianza Lima de Perú, club que asumió hace un par de meses de forma remota debido a los alcances del coronavirus. El Comandante aún está en Chile a espera de poder desempeñarse con normalidad.

“Es una situación bastante difícil de llevar, porque además del virus y la privación de las libertades como persona, también hay un tema muy fuerte como el económico. Estar encerrado para no contagiarse ha significado algo muy difícil para la gente con algunos problemas económicos”, dijo Salas en el canal de YouTube del cuadro incaico.

El ex entrenador de Colo Colo agregó que “tenemos muchas ganas de estar con ustedes, con los jugadores, siendo parte más presencial de Alianza Lima. Estamos que cortamos la huincha, como decimos en Chile, para ir al Perú. Esperamos que se abran las fronteras para poder viajar”.

Siguió complementando que “el jugador peruano tiene algo muy positivo, que es su riqueza técnica. Tuve la experiencia de dirigir Sporting Cristal y me quedo con el jugador que conocí, con mucha ambición, muy profesional, con hambre de ser cada día mejor. Espero, y sin duda creo, que me voy a encontrar con ese tipo de jugadores en Alianza Lima. Esa es la imagen que tengo”.

Por otro, el entrenador chileno lado abordó su visión de juego y lo que espera imprimir en Alianza con protagonismo y un espíritu combativo.

“Los objetivos que vamos a perseguir como institución, ver a un equipo que sea protagonista, que vaya hacia adelante con el espíritu combativo que tienen los equipos de Alianza. ¿Guardiola o Simeone? Los dos llenan mi vista y mis sensaciones, el fútbol no tiene una sola forma de jugar. A mí me agrada un equipo que sabe atacar y que ataca muy bien, pero también me llena la vista un equipo que defiende bien”, sentenció.