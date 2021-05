River Plate celebra sus 120 años con emotivo video: Marcelo Salas incluido entre los ídolos y relato del Muñeco Gallardo

Este 25 de mayo el Club Atlético River Plate cumplió 120 años de existencia e historia. En medio de los festejos, el Millo compartió un emotivo video protagonizado por el Muñeco Marcelo Gallardo y con aparición de Marcelo Salas, el otrora capitán de la selección chilena e ídolo del club argentino.

“Hace muchos años en este lugar conocí la grandeza y supe que era mucho más que ser grande. Porque la grandeza no está al final del camino, es el camino. Acá me enseñaron que a la pelota se la esconde dentro de la cancha y no afuera”, parte el Muñeco en sus palabras.

Agrega que “el fútbol es sólo una materia y la mejor formación es la que te ayuda a pararte bien en la vida. Acá se vio a la máquina superar al hombre, acá vimos predicar al ejemplo y entendimos por qué Labruna y tribuna terminan igual”.

Sentencia que “acá aprendí que se puede tocar el cielo con los pies y que si tropezás grande te levantas gigante. Para entrar en la historia hay que tirar paredes y se puede ganar hasta perdiendo. Aprendí que los escudos nacieron para proteger a las personas y las personas para proteger los escudos. En este lugar hace muchos años aprendidos a vivir y jugar con grandeza”.

Junto a un segundo plano del Matador, River puso además a Marcelo Salas en un recuento de fotos de sus grandes ídolos, con el delantero chileno festejando con su clásica pose de la rodilla al piso y el dedo apuntando al cielo.

Marcelo Salas defendió la camiseta de River Plate la temporada 1996-97, 1997-98; 2003-04 y 2004-05. Con los Millonarios conquistó tres títulos de Primera División y una Supercopa Sudamericana.